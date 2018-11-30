Чиновниця Одеської ОДА отримала 6 років в'язниці за майже 1,5 млн гривень хабаря

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)

Суд також ухвалив рішення конфіскувати майно чиновниці

Т.в.о. директора департаменту розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства Одеської обласної державної адміністрації (ОДА) засудили до 6 років вязниці за отримання 1, 45 млн гривень хабаря. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook речника Генеральної прокуратури Андрія Лисенка.

Таке рішення ухвалив Приморський районний суд Одеси 28 листопада.

"Вироком Приморського районного суду м. Одеси від 28.11.2018 визнано винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 КК України, тимчасово виконувача обов'язків директора Департаменту розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства Одеської обласної державної адміністрації", - зазначив Лисенко.

Вказано, що остаточне покарання призначено у виді позбавлення волі строком на 6 років з позбавленням права займатися діяльністю чи обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та фінансово-господарських обов’язків на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності на строк 3 роки.

Крім того, суд ухвалив рішення конфіскувати належне чиновниці майно та позбавити 9 рангу державного службовця.

"Під час судового розгляду прокурорами доведено вину посадової особи в тому, що вона одержала від суб’єкта господарювання неправомірну вигоду на загальну суму 1 млн 450 грн за вчинення в її інтересах дій, пов’язаних з підписанням актів приймання виконаних будівельних робіт, та за своєчасну подачу їх до Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області і оплату виконаних робіт", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у вересні в Одесі співробітники Управління захисту економіки (УЗЕ) Нацполіції України викрили та задокументували злочинну діяльність посадових осіб Одеської міської ради. Підозрювані організували корупційну систему укладення договорів і підписання актів виконання робіт. За свою роботу вони вимагали 10% від суми договору.

РБК-Україна також писало, що в Одесі співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі чиновника Головного управління Нацполіції в Одеській області.