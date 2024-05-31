Чиновнику одеської військової частини вручили підозру: допустив крадіжку виплат бійців

Підозру вручили начальнику фінансово-економічної служби однієї з військових частин в Одеській області у недбалому ставленні до служби (ч. 4 ст. 425 КК України).

Слідство встановило, що влітку 2023 року бухгалтер військової частини протягом двох місяців вказував у документації щодо виплати грошового забезпечення власний банківський рахунок. Його начальник не перевірив дані та підписав документи про перерахування грошей.

Бухгалтер незаконно присвоїв 4,2 млн гривень, які були призначені на виплати військовим. Справу фігуранта передали до суду. Також подано цивільний позов про відшкодування збитків.

Начальнику фінансово-економічної служби військової частини загрожує до восьми років в'язниці.