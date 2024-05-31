Чиновнику одесской воинской части вручили подозрение: допустил кражу выплат бойцов

Подозрение вручили начальнику финансово-экономической службы одной из воинских частей в Одесской области в небрежном отношении к службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Следствие установило, что летом 2023 года бухгалтер воинской части в течение двух месяцев указывал в документации по выплате денежного довольствия собственный банковский счет. Его начальник не проверил данные и подписал документы о перечислении денег.

Бухгалтер незаконно присвоил 4,2 млн гривен, которые были назначены на выплаты военным. Дело фигуранта было передано в суд. Также подан гражданский иск о возмещении ущерба.

Начальнику финансово-экономической службы воинской части грозит до восьми лет тюрьмы.