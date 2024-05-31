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Чиновнику одесской воинской части вручили подозрение: допустил кражу выплат бойцов

Фото: чиновнику воинской части в Одесской области вручили подозрение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Чиновник воинской части в Одесской области получил подозрение. Он допустил кражу 4 млн гривен выплат бойцов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Подозрение вручили начальнику финансово-экономической службы одной из воинских частей в Одесской области в небрежном отношении к службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Следствие установило, что летом 2023 года бухгалтер воинской части в течение двух месяцев указывал в документации по выплате денежного довольствия собственный банковский счет. Его начальник не проверил данные и подписал документы о перечислении денег.

Бухгалтер незаконно присвоил 4,2 млн гривен, которые были назначены на выплаты военным. Дело фигуранта было передано в суд. Также подан гражданский иск о возмещении ущерба.

Начальнику финансово-экономической службы воинской части грозит до восьми лет тюрьмы.

Напомним, вчера, 30 мая, бывшему начальнику Одесского областного ТЦК Евгению Борисову избрали новую меру пресечения. Его снова арестовали с возможностью выйти под залог, размер которого 140 млн гривен.

Стоит добавить, что Борисов был задержан год назад, его подозревают в незаконном обогащении и злоупотреблении служебным положением. Недавно экс-военком вышел из СИЗО, внеся залог в 12 млн гривен. Но его сразу задержали, правоохранители заявили, что Борисов собирался уехать из Украины.

Детальнее о деле Борисова - в материале РБК-Украина.

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