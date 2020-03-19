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Чиновнику Минюста сообщили о подозрении за взятки

Новости » Общество     19.03.2020 - 20:27
Чиновнику Минюста сообщили о подозрении за взятки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Чиновник ежемесячно требовал и получал от подчиненных ему руководителей учреждений исполнения наказаний неправомерную выгоду

Руководителю Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины сообщено о подозрении в получении взятки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.

Как отмечается, прокурором САП по поручению руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницького было сообщено о подозрении чиновнику Министерства юстиции.

Так, следствием установлено, что чиновник требовал и ежемесячно получал от подчиненных ему руководителей учреждений исполнения наказаний неправомерную выгоду.

"В свою очередь, Западное межрегиональное управление не будет проверять соблюдение режима отбывания наказаний заключенными и не будет осуществлять меры контроля хозяйственной деятельности в подчиненных учреждениях исполнения наказаний",- отмечается в сообщении.

Сообщается, что чиновника было раскрыто 11 марта в рамках совместной операции САП, НАБУ и СБУ.

"Сейчас руководителю межрегионального управления сообщено о подозрении по ч.3 ст.368 УК Украины",- отмечается в сообщении.

Напомним, НАБУ разоблачило пятерых людей в организации коррупционной схемы в государственном предприятии "Электротяжмаж", что нанесло убытки в 13,7 млн гривен.

Кроме того, в Харьковской области служба безопасности Украины разоблачила масштабную присвоения средств государственного предприятия "Укрбургаз" на сумму 7,5 млн гривен. Директору коммерческой структуры было объявлено о подозрении.

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Новости Украины САПМинистерство юстиции Украинывзятка
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