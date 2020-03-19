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Чиновнику Мін’юсту повідомили про підозру через хабарі

Новини » Суспільство     19.03.2020 - 20:27
Чиновнику Мін’юсту повідомили про підозру через хабарі
Іллюстративне фото (РБК-України)

Посадовець вимагав та щомісячно отримував від підпорядкованих йому керівників установ виконання покарань неправомірну вигоду

Керівнику Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України повідомлено про підозру в одержанні хабаря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу САП у Facebook.

Як зазначається, прокурором САП за дорученням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького було повідомлено про підозру чиновнику Міністерства юстиції.

Так, слідством встановлено, що посадовець вимагав та щомісячно отримував від підпорядкованих йому керівників установ виконання покарань неправомірну вигоду.

"Натомість Західне міжрегіональне управління не перевірятиме дотримання режиму відбування покарань ув’язненими та не здійснюватиме заходи контролю господарської діяльності у підпорядкованих установах виконання покарань",- зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що посадовця було викрито 11 березня в рамках спільної операції САП, НАБУ та СБУ.

"Наразі очільнику міжрегіонального управління повідомлено про підозру за ч.3 ст.368 КК України",- зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, НАБУ викрило п'ятьох людей в організації корупційної схеми в державному підприємстві "Електроважмаж", що завдав збитки в 13,7 млн гривень.

Крім того, в Харківській області служба безпеки України викрила масштабне привласнення коштів державного підприємства "Укрбургаз" на суму 7,5 млн гривень. Директору комерційної структури оголошено про підозру.

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