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Чиновников УЗ подозревают в поставке некачественных деталей на колеи

Украина, Четверг 01 октября 2020 17:27
Чиновников УЗ подозревают в поставке некачественных деталей на колеи
Фото: обыск у чиновника Укрзализныци (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Чиновники Укрзализныци организовали схему поставки некачественных деталей для железнодорожных колей. Махинации нанесли ущерб в почти 12 миллионов гривен.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Обнаружено, что в 2018 году сотрудники УЗ совместно с коммерсантами организовали механизм поставки некачественных элементов верхнего строения колеи производства Днепропетровского стрелочного завода. Эксплуатация этих деталей угрожала функционированию объектов критической инфраструктури железной дороги.

Экспертизы подтвердили несоответствие продукции требованиям. В результате схемы завод потерпел убытки на 11,8 миллиона гривен. В этом году чиновники УЗ пытались закупить еще некачественных деталей, но механизм был заблокирован.

Сейчас почти треть некачественной продукции арестована судом. Проведены обыски в Киеве и Днепре.

Фигурантам дела, среди которых бывший заместитель руководителя одного из департаментов УЗ и двое начальников коммерческих структур, сообщено о подозрениях по ч.5 статьи 191 (присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) и ч.2 статьи 367 (Служебная халатность, приведшая к тяжелым последствиям) Уголовного кодекса Украины.

Ранее СБУ сообщала о задержании депутата местного совета в Одесской области, который пытался подкупить члена избирательной комиссии.

Также СБУ разоблачила россиянина на попытке ввоза оружия в Украину.

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