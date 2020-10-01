Чиновників УЗ підозрюють у постачанні неякісних деталей на колії

Фото: обшук у чиновника Укрзалізниці (ssu.gov.ua)

Чиновники Укрзалізниці організували схему постачання неякісних деталей для залізничних колій. Махінації завдали збитків майже на 12 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Виявлено, що в 2018 році співробітники УЗ спільно з комерсантами організували механізм постачання неякісних елементів верхньої будови колії виробництва Дніпропетровського стрілочного заводу. Експлуатація цих деталей загрожувала функціонування об'єктів критичної інфраструктури залізниці.

Експертизи підтвердили невідповідність продукції вимогам. В результаті схеми завод зазнав збитків на 11,8 мільйона гривень. В цьому році чиновники УЗ намагалися закупити ще неякісних деталей, але механізм був заблокований.

Зараз майже третина неякісної продукції арештована судом. Проведені обшуки в Києві та Дніпрі.

Фігурантам справи, серед яких колишній заступник керівника одного з департаментів УЗ та двоє начальників комерційних структур, повідомлено про підозри по ч.5 статті 191 (Привласнення, розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) та ч.2 статті 367 (Службова недбалість, що призвела до тяжких наслідків) Кримінального кодексу України.

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