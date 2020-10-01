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Чиновників УЗ підозрюють у постачанні неякісних деталей на колії

Україна, Четвер 01 жовтня 2020 17:27
Чиновників УЗ підозрюють у постачанні неякісних деталей на колії
Фото: обшук у чиновника Укрзалізниці (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Чиновники Укрзалізниці організували схему постачання неякісних деталей для залізничних колій. Махінації завдали збитків майже на 12 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Виявлено, що в 2018 році співробітники УЗ спільно з комерсантами організували механізм постачання неякісних елементів верхньої будови колії виробництва Дніпропетровського стрілочного заводу. Експлуатація цих деталей загрожувала функціонування об'єктів критичної інфраструктури залізниці.

Експертизи підтвердили невідповідність продукції вимогам. В результаті схеми завод зазнав збитків на 11,8 мільйона гривень. В цьому році чиновники УЗ намагалися закупити ще неякісних деталей, але механізм був заблокований.

Зараз майже третина неякісної продукції арештована судом. Проведені обшуки в Києві та Дніпрі.

Фігурантам справи, серед яких колишній заступник керівника одного з департаментів УЗ та двоє начальників комерційних структур, повідомлено про підозри по ч.5 статті 191 (Привласнення, розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) та ч.2 статті 367 (Службова недбалість, що призвела до тяжких наслідків) Кримінального кодексу України.

Раніше СБУ повідомляла про затримання депутата місцевої ради Одеської області, який намагався підкупити члена виборчої комісії.

Також СБУ викрила росіянина на спробі ввезення зброї в Україну.

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