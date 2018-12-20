Посадовці "Укргазвидобування" затримали за отримання відкатів

Фото: спроба посадовців викинути гроші у вікно (facebook.com/LlutsenkoYuri)

Їх викрили під час отримання 9 млн гривень

Правоохоронці затримали двох посадовців "Укргазвидобування", які налагодили схему отримання 10% відкату за держзамовлення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення генерального прокурора України Юрія Луценка у Facebook.

Як зазначається, слідство встановило, що протягом вересня-грудня начальник механіко-енергетичного департаменту "Укргазвидобування" В. Микитін та директор з підготовки та транспортування газу О. Гордієнко отримали 16 млн 840 тис грн.

"При отриманні чергового траншу в 9 млн гривень зловмисників затримано. Спроба викинути у вікно купи грошей не вплине на хід слідства. Подарований чиновнику Ленд Крузер теж врахуємо", - написав Луценко.

Фото: виявлені кошти (facebook.com/LlutsenkoYuri)

Нагадаємо, правоохоронці викрили на хабарництві одного з керівників Державного підприємства "Адміністрація морських портів України" (АМПУ). При вирішенні питання про надання в оренду спецтехніки підприємства - екскаватора для проведення землевпорядних робіт чиновник вимагав від громадянина неправомірну вигоду в сумі 44 тис. гривень.

РБК-Україна повідомляло, що Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрила на систематичному хабарництві працівників охорони "Укрзалізниці", які організували схему розкрадання вантажів на залізниці.