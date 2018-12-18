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Одного из руководителей АМПУ задержали на взятке в сумме 44 тыс. гривен

Правоохранители разоблачили во взяточничестве одного из руководителей Государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона Украины.

Сообщается, что военной прокуратурой Белгород-Днестровского гарнизона Южного региона Украины при сопровождении отдела в городе Измаил УСБУ в Одесской области задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды начальником службы по содержанию инфраструктуры Ренийского филиала государственного предприятия "Администрация морских портов Украины".

Правоохранителями установлено, что при решении вопроса о предоставлении в аренду спецтехники предприятия - экскаватора для проведения землеустроительных работ чиновник требовал от гражданина неправомерную выгоду в сумме 44 тыс. гривен.

Сообщается, что сейчас проводятся неотложные следственные действия. Военной прокуратурой готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, в июле в Мариуполе на вымогательстве и получении неправомерной выгоды задержали чиновника Администрации морских портов Украины.