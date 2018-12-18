ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Одного из руководителей АМПУ задержали на взятке

Новости » Политика    18.12.2018 - 13:59
Одного из руководителей АМПУ задержали на взятке
Иллюстративное фото (flickr.com/ssu)

Одного из руководителей АМПУ задержали на взятке в сумме 44 тыс. гривен

Правоохранители разоблачили во взяточничестве одного из руководителей Государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона Украины.

Сообщается, что военной прокуратурой Белгород-Днестровского гарнизона Южного региона Украины при сопровождении отдела в городе Измаил УСБУ в Одесской области задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды начальником службы по содержанию инфраструктуры Ренийского филиала государственного предприятия "Администрация морских портов Украины".

Правоохранителями установлено, что при решении вопроса о предоставлении в аренду спецтехники предприятия - экскаватора для проведения землеустроительных работ чиновник требовал от гражданина неправомерную выгоду в сумме 44 тыс. гривен.

Сообщается, что сейчас проводятся неотложные следственные действия. Военной прокуратурой готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, в июле в Мариуполе на вымогательстве и получении неправомерной выгоды задержали чиновника Администрации морских портов Украины.

СБУ задержала на взятке сотрудников охраны "Укрзализныци" ГБР провело первое задержание
Новости Украины взяткаАМПУ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь