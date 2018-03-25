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Чиновников привлекут к ответственности за пожар на полигоне "Широкий лан"

НовостиПолитика    25.03.2018 - 01:31
Фото: Минобороны
Фото: Минобороны

В Минобороны привлекли к ответственности чиновников за пожар на "Широком лану"

В Министерстве обороны сообщили о привлечении к ответственности ряда должностных лиц за пожар на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области, в результате которого погиб военный и еще семеро получили ожоги. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на Главное управление разведки.

"Также сообщаем, что по итогам назначенного и проведенного расследования относительно ситуации, которая сложилась в центре подготовки воинских частей и подразделений на полигоне "Широкий лан", решением Министра обороны Украины привлечены к ответственности ряд должностных лиц", - говорится в сообщении.

Министр обороны Украины Степан Полторак рассказал о строительстве 4-х комплексных лагерных городков в различных областях Украины: Широкий лан, Черкасское, Старычи и Дачное-2. Он отметил, что принял решение по развитию учебно-материальной базы лагерных городков.

Так, на территории всех лагерных городков ведется и планируется строительство общежития улучшенного типа, включая общежития для женщин-военнослужащих, столовых, спортивных комплексов, развитие инфраструктуры.

По словам Полторака, в этом году также планируется строительство 184 общежитий улучшенного типа.

Напомним, ранее сообщалось, что на полигоне в Николаевской области 13 марта, произошел пожар, в результате которого погиб военнослужащий.

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Теги публикации: Министерство обороны РФ, пожар, полигон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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