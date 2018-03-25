Посадовців притягнуть до відповідальності через пожежу на полігоні "Широкий лан"

В Міноборони притягнули до відповідальності посадовців через пожежу на "Широкому лану"

В Міністерстві оборони повідомили про притягнення до відповідальності низки посадових осіб за пожежу на полігоні "Широкий лан" в Миколаївській області, в результаті якої загинув військовий та ще семеро дістали опіки. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк з посиланням на Головне управління розвідки.

"Також повідомляємо, що за підсумками призначеного та проведеного розслідування щодо ситуації, яка склалася у міжвидовому центрі підготовки військових частин та підрозділів на полігоні "Широкий лан", рішенням Міністра оборони України притягнуто до відповідальності низку посадових осіб", - йдеться у повідомленні.

Міністр оборони України Степан Полторак розповів про будівництво 4-х комплексних табірних містечок у різних областях України: Широкий лан, Черкаське, Старичі та Дачне-2. Він зазначив, що прийняв рішення щодо розвитку навчально-матеріальної бази табірних містечок.

Так, на території всіх табірних містечок ведеться та планується будівництво гуртожитків поліпшеного типу, включаючи гуртожитки для жінок-військовослужбовців, їдалень, спортивних комплексів, розвиток інфраструктури.

За словами Полторака, також цього року планується будівництво 184 гуртожитків поліпшеного типу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на полігоні у Миколаївській області 13 березня, сталася пожежа, внаслідок якої загинув військовослужбовець.