UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Минобороны закупили непригодные аппараты ИВЛ на 11 млн гривен

Автор: Дмитрий Левицкий

Государственное бюро расследований уличило чиновников Министерства обороны Украины на закупке за бюджетные средства непригодных к использованию аппаратов искусственной вентиляции легких для нужд Вооруженных сил. Чиновники купили непригодную технику на 11 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

ГБР получило информацию, что в мае 2020 года командование Медицинских сил ВСУ закупило аппараты ИВЛ, но они не соответствуют медико-техническим требованиям тендерной документации. Теперь эти аппараты нельзя использовать по назначению.

На этой неделе следователи бюро провели обыски по месту работы и проживания фигурантов дела на территории Киева. В ходе обысков обнаружили и изъяли электронные носители информации, мобильные телефоны и другие документы, подтверждающие преступную деятельность.

"В настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, продолжается досудебное расследование", - добавили в ГБР.

Фото: обыски у фигурантов дела (dbr.gov.ua)

Напомним, в прошлом году в Сумах местных чиновников уличили в злоупотреблении во время закупки аппаратов ИВЛ. Чиновники купили для одного из медучреждений 5 аппаратов вместо 23.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Министерство обороны УкраиныГБР
Читайте также
Подрыв военных на Донбассе: ГБР возбудило дело
Спустя почти 6 лет. Объявлены подозрения по делу о взрывах на складах в Сватово
Прогноз погоды