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В Міноборони закупили непридатні апарати ШВЛ на 11 млн гривень

Автор: Дмитро Левицький

Державне бюро розслідувань викрило посадовців Міністерства оборони України на закупівлі за бюджетні кошти непридатних до використання апаратів штучної вентиляції легенів для потреб Збройних сил. Посадовці купили непридатну техніку на 11 млн гривень.

Про це повідомила прес-служба ДБР.

ДБР отримало інформацію, що у травні 2020 року командування Медичних сил ЗСУ закупило апарати ШВЛ, але вони не відповідають медико-технічним вимогам тендерної документації. Тепер ці апарати не можна використовувати за призначенням.

Цього тижня слідчі бюро провели обшуки за місцем роботи та мешкання фігурантів справи на території Києва. В ході обшуків виявили та вилучили електронні носії інформації, мобільні телефони та інші документи, що підтверджують злочинну діяльність.

"Наразі проводяться необхідні слідчі та процесуальні дії, триває досудове розслідування", - додали в ДБР.

Фото: обшуки у фігурантів справи (dbr.gov.ua)

Нагадаємо, минулого року у Сумах місцевих чиновників викрили на зловживанні під час закупки апаратів ШВЛ. Посадовці купили для одного з медзакладів 5 апаратів замість 23.

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Новини України Міністерство оборони УкраїниДБР
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