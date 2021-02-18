В Міноборони закупили непридатні апарати ШВЛ на 11 млн гривень

ДБР отримало інформацію, що у травні 2020 року командування Медичних сил ЗСУ закупило апарати ШВЛ, але вони не відповідають медико-технічним вимогам тендерної документації. Тепер ці апарати не можна використовувати за призначенням.

Цього тижня слідчі бюро провели обшуки за місцем роботи та мешкання фігурантів справи на території Києва. В ході обшуків виявили та вилучили електронні носії інформації, мобільні телефони та інші документи, що підтверджують злочинну діяльність.

"Наразі проводяться необхідні слідчі та процесуальні дії, триває досудове розслідування", - додали в ДБР.

Фото: обшуки у фігурантів справи (dbr.gov.ua)