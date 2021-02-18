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В Минобороны закупили непригодные аппараты ИВЛ на 11 млн гривен

Новина українською → Киев, Четверг 18 февраля 2021 17:29
В Минобороны закупили непригодные аппараты ИВЛ на 11 млн гривен Фото: обыски у фигурантов дела (dbr.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Государственное бюро расследований уличило чиновников Министерства обороны Украины на закупке за бюджетные средства непригодных к использованию аппаратов искусственной вентиляции легких для нужд Вооруженных сил. Чиновники купили непригодную технику на 11 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

ГБР получило информацию, что в мае 2020 года командование Медицинских сил ВСУ закупило аппараты ИВЛ, но они не соответствуют медико-техническим требованиям тендерной документации. Теперь эти аппараты нельзя использовать по назначению.

На этой неделе следователи бюро провели обыски по месту работы и проживания фигурантов дела на территории Киева. В ходе обысков обнаружили и изъяли электронные носители информации, мобильные телефоны и другие документы, подтверждающие преступную деятельность.

"В настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, продолжается досудебное расследование", - добавили в ГБР.

Фото: обыски у фигурантов дела (dbr.gov.ua)

Напомним, в прошлом году в Сумах местных чиновников уличили в злоупотреблении во время закупки аппаратов ИВЛ. Чиновники купили для одного из медучреждений 5 аппаратов вместо 23.

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