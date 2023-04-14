Чиновники зі США обговорили з фінансовими компаніями ухилення від санкцій проти РФ, - ЗМІ

"Фірми зі США, Великобританії та Європи запевнили офіційних осіб, що вони докладають усіх зусиль, щоб запобігти спробам Росії ухилитися від санкцій та експортного контролю", - йдеться у заяві.

Зустріч відбулася на полях весняних нарад Світового банку та Міжнародного валютного фонду, на яких високопоставлені представники розвідки США поділилися інформацією про те, як Росія використовує своє агентство військової розвідки ГРУ та Федеральну службу безпеки для ухилення від санкцій та експортного контролю.

"США та його союзники посилюють заходи щодо забезпечення дотримання санкцій, які вони наклали на Росію, і жорстко припиняють будь-які спроби ухилитися від них, зазначивши, що Москва зіткнулася з гострою нестачею матеріалів, необхідних для виробництва боєприпасів", - пише Euractiv.

Зазначається, що офіційні особи США поділилися інформацією про найважливіші товари, які розшукуються російськими військовими. Наразі представники Кремля доручили своїм розвідувальним службам знайти способи обійти санкції, щоб поповнити виснажені запаси армії РФ.