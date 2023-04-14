Чиновники из США обсудили с финансовыми компаниями уклонение от санкций против РФ, - СМИ

"Фирмы из США, Великобритании и Европы заверили официальных лиц, что они прилагают все усилия, чтобы предотвратить попытки России уклониться от санкций и экспортного контроля", - говорится в заявлении.

Встреча состоялась на полях весенних совещаний Всемирного банка и Международного валютного фонда, где высокопоставленные представители разведки США поделились информацией о том, как Россия использует свое агентство военной разведки ГРУ и Федеральную службу безопасности для уклонения от санкций и экспортного контроля.

"США и его союзники ужесточают меры по обеспечению соблюдения санкций, которые они наложили на Россию, и жестко пресекаются любые попытки уклониться от них, отметив, что Москва столкнулась с острой нехваткой материалов, необходимых для производства боеприпасов", - пишет Euractiv.

Отмечается, что официальные лица США поделились информацией о самых важных товарах, разыскиваемых российскими военными. Представители Кремля поручили своим разведывательным службам найти способы обойти санкции, чтобы пополнить истощенные запасы армии РФ.