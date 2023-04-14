RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Чиновники из США обсудили с финансовыми компаниями уклонение от санкций против РФ, - СМИ

Фото: Чиновники из США обсудили с финансовыми компаниями уклонение от санкций против РФ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Высокопоставленные чиновники из США, Европы и Великобритании встретились с финансовыми учреждениями, чтобы проинформировать их об усилиях России уклониться от введенных санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

"Фирмы из США, Великобритании и Европы заверили официальных лиц, что они прилагают все усилия, чтобы предотвратить попытки России уклониться от санкций и экспортного контроля", - говорится в заявлении.

Встреча состоялась на полях весенних совещаний Всемирного банка и Международного валютного фонда, где высокопоставленные представители разведки США поделились информацией о том, как Россия использует свое агентство военной разведки ГРУ и Федеральную службу безопасности для уклонения от санкций и экспортного контроля.

"США и его союзники ужесточают меры по обеспечению соблюдения санкций, которые они наложили на Россию, и жестко пресекаются любые попытки уклониться от них, отметив, что Москва столкнулась с острой нехваткой материалов, необходимых для производства боеприпасов", - пишет Euractiv.

Отмечается, что официальные лица США поделились информацией о самых важных товарах, разыскиваемых российскими военными. Представители Кремля поручили своим разведывательным службам найти способы обойти санкции, чтобы пополнить истощенные запасы армии РФ.

Напомним, что в Европейском союзе идет подготовка к введению 11 пакета санкций против России.

Россия прибегает к ряду сомнительных методов, чтобы продавать нефтепродукт лигроин покупателям, опасающимся нарушения санкций, и преодолевать финансовые ограничения, установленные Европейским Союзом и его союзниками.

В Швейцарии выявили 126 случаев нарушений санкций против России, однако Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) до сих пор выписал лишь два штрафа из-за нарушения правил экспорта в страну-агрессор.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиВеликобританияЕвросоюзСанкции против России