Чиновники, суди, парламент, уряд, банки: кому найменше довіряють українці

Також українці не довіряють політичним партіям (72%), Верховній раді (70%), судам (судовій системі загалом) (68%), уряду України (64%), прокуратурі (60%), комерційним банкам (53%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (52%), Національному агентству з питань запобігання корупції (51%), Національному антикорупційному бюро України (51%).

Частіше висловлюється недовіра, ніж довіра, профспілкам (не довіряють їм 43%, тоді як довіряють - 23%).

До ради міста (селища, села), в якому живе респондент, довіра та недовіра висловлюється приблизно однаковою мірою (відповідно 43% і 45%).

Серед державних та суспільних інститутів найчастіше довіра висловлюється до Збройних сил України (їм довіряють 95% опитаних), добровольчих загонів (85%), Державної служби з надзвичайних ситуацій (82%), Національної гвардії (81%), волонтерських організацій (78%), Державної прикордонної служби (77%), Міністерства оборони (69%), Служби безпеки України (68%), президента України (64%), Церкви (61%), Національної поліції (58%), громадських організацій (55%), Національного банку України (53%).

Також частіше висловлюється довіра, ніж недовіра, до голови міста (селища, села), в якому живе респондент (відповідно 49% і 43%), ЗМІ України (відповідно 47% і 43%), до уповноваженого Верховної ради з прав людини (омбудсмена) (відповідно 42,5% і 31%).

Опитування було проведене Центром Разумкова з 19 до 25 січня 2024 року серед 2000 респондентів на території, підконтрольній уряду України. Опитування було проведено в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.