Чиновники, суды, парламент, правительство, банки: кому меньше всего доверяют украинцы

Также украинцы не доверяют политическим партиям (72%), Верховной раде (70%), судам (судебной системе в целом) (68%), правительству Украины (64%), прокуратуре (60%), коммерческим банкам (53%), специализированной антикоррупционной прокуратуре (52%), Национальному агентству по предотвращению коррупции (51%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (51%).

Чаще выражается недоверие, чем доверие, профсоюзам (не доверяют им 43%, тогда как доверяют - 23%).

К совету города (поселки, села), в котором живет респондент, доверие и недоверие выражается примерно в равной степени (соответственно 43% и 45%).

Среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие выражается Вооруженным силам Украины (им доверяют 95% опрошенных), добровольческим отрядам (85%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (82%), Национальной гвардии (81%), волонтерским организациям (78%), Государственной пограничной службе (77%), Министерства обороны (69%), Службы безопасности Украины (68%), президента Украины (64%), Церкви (61%), Национальной полиции (58%), общественным организациям (55%), Национальному банку Украины (53%)

Также чаще высказывается доверие, чем недоверие, к главе города (поселку, селу), в котором живет респондент (соответственно 49% и 43%), СМИ Украины (соответственно 47% и 43%), к уполномоченному Верховной рады по правам человека (омбудсмену) (соответственно 42,5% и 31%).

Опрос был проведен Центром Разумкова с 19 по 25 января 2024 года среди 2000 респондентов на территории, подконтрольной правительству Украины. Опрос был проведен в рамках Программы содействия общественной активности "Присоединяйся!", финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляемой Pact в Украине. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.