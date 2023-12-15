UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чиновники США вирушать до Європи, щоб обговорити посилення санкцій проти нафти РФ, - ЗМІ

Архівне фото: Чиновники США вирушать до Європи, щоб обговорити посилення санкцій проти нафти РФ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Два представники Міністерства фінансів США наступного тижня вирушать до Європи, щоб обговорити запровадження обмежень цін на російську нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що помічник держсекретаря по боротьбі з фінансуванням тероризму та фінансовими злочинами Елізабет Розенберг і помічник держсекретаря з економічної політики Ерік Ван Ностранд вирушать до Брюсселя 18 грудня і до Лондона 19-20 грудня.

Вони проведуть зустрічі з урядовими чиновниками та керівниками приватного бізнесу.

Також вони обговорюватимуть весь спектр варіантів політики, пов'язаних з обмеженням цін, включно з нещодавніми кроками, зробленими як США, ЄС, так і іншими членами коаліції.

Ефективність санкцій

Ефективність санкцій знизилася через недостатній моніторинг і дотримання політики обмеження цін на нафту, яка дозволяє Росії продавати свою нафту за цінами вищими за встановлений рівень обмеження, зазначають автори.

Крім того, "лазівка в нафтопереробці" юридично дозволяє нафтопродуктам, виробленим із російської сирої нафти, надходити до країн, інших регіонів світу. Насамперед це стосується Індії, яка різко збільшила імпорт нафти з Росії.

Раніше міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що Вашингтон готуються вжити жорстких заходів за порушення встановленої цінової стелі на нафту.

Крім того, уряд США має намір вдвічі скоротити доходи Росії від експорту нафти та газу до 2030 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати Америки