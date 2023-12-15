Чиновники США вирушать до Європи, щоб обговорити посилення санкцій проти нафти РФ, - ЗМІ

Два представники Міністерства фінансів США наступного тижня вирушать до Європи, щоб обговорити запровадження обмежень цін на російську нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зазначається, що помічник держсекретаря по боротьбі з фінансуванням тероризму та фінансовими злочинами Елізабет Розенберг і помічник держсекретаря з економічної політики Ерік Ван Ностранд вирушать до Брюсселя 18 грудня і до Лондона 19-20 грудня.

Вони проведуть зустрічі з урядовими чиновниками та керівниками приватного бізнесу.

Також вони обговорюватимуть весь спектр варіантів політики, пов'язаних з обмеженням цін, включно з нещодавніми кроками, зробленими як США, ЄС, так і іншими членами коаліції.

Ефективність санкцій

Ефективність санкцій знизилася через недостатній моніторинг і дотримання політики обмеження цін на нафту, яка дозволяє Росії продавати свою нафту за цінами вищими за встановлений рівень обмеження, зазначають автори.

Крім того, "лазівка в нафтопереробці" юридично дозволяє нафтопродуктам, виробленим із російської сирої нафти, надходити до країн, інших регіонів світу. Насамперед це стосується Індії, яка різко збільшила імпорт нафти з Росії.

Раніше міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що Вашингтон готуються вжити жорстких заходів за порушення встановленої цінової стелі на нафту.

Крім того, уряд США має намір вдвічі скоротити доходи Росії від експорту нафти та газу до 2030 року.