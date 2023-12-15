Чиновники США отправятся в Европу, чтобы обсудить ужесточение санкций против нефти РФ, - СМИ

Два представителя Министерства финансов США на следующей неделе отправятся в Европу, чтобы обсудить введение ограничений цен на российскую нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что помощник госсекретаря по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг и помощник госсекретаря по экономической политике Эрик Ван Ностранд отправятся в Брюссель 18 декабря и в Лондон 19-20 декабря.

Они проведут встречи с правительственными чиновниками и руководителями частного бизнеса.

Также они будут обсуждать весь спектр вариантов политики, связанных с ограничением цен, включая недавние шаги, предпринятые как США, ЕС, так и другими членами коалиции.

Эффективность санкций

Эффективность санкций снизилась из-за недостаточного мониторинга и соблюдения политики ограничения цен на нефть, которая позволяет России продавать свою нефть по ценам выше установленного уровня ограничения, отмечают авторы.

Кроме того, "лазейка в нефтепереработке" юридически позволяет нефтепродуктам, произведенным из российской сырой нефти, поступать в страны других регионов мира. Прежде всего это касается Индии, которая резко увеличила импорт нефти из России.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон готовятся принять жесткие меры за нарушение установленного ценового потолка на нефть.

Кроме того, правительство США намерено вдвое сократить доходы России от экспорта нефти и газа к 2030 году.