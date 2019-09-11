Чиновники присвоили 15 млн на утилизации опасных отходов, - Труба

Представителей госпредприятия и чиновников органов Госэкоинспекции подозревают в присвоении 15 млн на схемах утилизации опасных отходов бурения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Государственного бюро расследований Романа Трубы.

Сообщается, что деньги на утилизацию государство выделяло, однако фактическая утилизация отходов бурения не производилась.

"Государственные деньги выделялись, и фактическая утилизация отходов бурения не производилась. Их захоранивали на обычном полигоне твердых бытовых отходов. Такое хранение является ненадлежащим и нарушает нормы природоохранного законодательства. Более того, это прямо привело к загрязнению земель, а следовательно - нанесло удар по экологии", - говорится в сообщении.

Роман Труба сообщил, что к схеме причастны представители госпредприятия, чиновники органов Госэкоинспекции Украины и коммерсанты.

"К слову, именно представитель коммерческой структуры оказался организатором схемы. Он уже получил свое подозрение... Подобных схем, возможно, еще много работает в Украине. Этот кейс - хороший сигнал им остановиться. Мы дойдем до всех и очень скоро. Потому что когда зарабатывают, ставя под угрозу здоровье человека, медлить нельзя", - заявил глава ГБР.

Напомним, в марте сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили схему вымогательства взяток в особо крупных размерах. Схема была организована должностными лицами Министерства экологии и природных ресурсов. Чиновники получали деньги за выдачу лицензий на право обращения с опасными отходами от коммерческих структур, которые не имели производственных мощностей для их утилизации.

Как РБК-Украина сообщало ранее, 29 августа прокуроры САП согласовали подозрение бывшему заместителю министра экологии по факту представления недостоверных сведений в декларациях. В частности, он умышленно не задекларировал дом и участок под Киевом общей стоимостью более 5 млн гривен.