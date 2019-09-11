Чиновники присвоїли 15 млн на утилізації небезпечних відходів, - Труба

Представників держпідприємства і чиновників органів Держекоінспекції підозрюють у привласненні 15 млн на схемах утилізації небезпечних відходів буріння. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Державного бюро розслідувань Романа Труби.

Повідомляється, що гроші на утилізацію держава виділяла, однак фактична утилізація відходів буріння не проводилася.

"Державні гроші виділялися, та фактична утилізація відходів буріння не здійснювалась. Їх захоронювали на звичайному полігоні твердих побутових відходів. Таке зберігання є неналежним та порушує норми природоохоронного законодавства. Більше того, це прямо призвело до забруднення земель, а отже – нанесло удар по екології", - йдеться в повідомленні.

Роман Труба повідомив, що до схеми причетні представники держпідприємства, чиновники органів Держекоінспекції України і комерсанти.

"До слова, саме представник комерційної структури виявився організатором схеми. Він вже отримав свою підозру... Подібних схем, можливо, ще багато працює в Україні. Цей кейс – хороший сигнал їм зупинитися. Ми дійдемо до всіх і дуже скоро. Бо коли заробляють, ставлячи під загрозу людське здоров’я, зволікати не можна", - заявив глава ДБР.

Нагадаємо, в березні співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили схему вимагання хабарів в особливо великих розмірах. Схема була організована посадовими особами Міністерства екології та природних ресурсів. Чиновники отримували гроші за видачу ліцензій на право поводження з небезпечними відходами від комерційних структур, які не мали виробничих потужностей для їх утилізації.

Як РБК-Україна повідомляло раніше, 29 серпня прокурори САП погодили підозру колишньому заступнику міністра екології за фактом подання недостовірних відомостей у деклараціях. Зокрема, він навмисне не задекларував будинок і ділянку під Києвом загальною вартістю понад 5 млн гривень.