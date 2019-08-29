САП подготовила подозрение замминистра экологии

Иллюстративное фото (facebook.com/sap.gov.ua)

Замминистра экологии подозревают в сокрытии дома и участков

Антикоррупционные органы подготовили подозрение заместителю министра экологии и природных ресурсов Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

Сообщается, прокуроры САП согласовали подозрение заместителю министра экологии по факту представления недостоверных сведений в декларациях. В частности, он умышленно не задекларировал дом и участок под Киевом общей стоимостью более 5 млн гривен.

Отметим, САП не называет чиновника, однако сегодня Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что выявило признаки декларирования недостоверной информации у бывшего заместителя министра экологии и природных ресурсов Украины Виктора Канцурака.

Напомним, в марте сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили схему вымогательства взяток в особо крупных размерах. Схема была организована должностными лицами Министерства экологии и природных ресурсов. Чиновники получали деньги за выдачу лицензий на право обращения с опасными отходами от коммерческих структур, которые не имели производственных мощностей для их утилизации.