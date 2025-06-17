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Чиновники Минздрава противодействуют снижению цен на лекарства в интересах крупных производителей, - экономист

Украина, Вторник 17 июня 2025 13:00
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Чиновники Минздрава противодействуют снижению цен на лекарства в интересах крупных производителей, - экономист Фото: чиновники Минздрава противодействуют снижению цен на лекарства в интересах крупных производителей (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Чиновники Министерства здравоохранения (Минздрава) фактически противодействуют снижению цен на лекарства, действуя в интересах крупных производителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление экономиста Бориса Кушнирука.

"Если кратко, результат таков. Распиаренные властью методы СНБО не снизили стоимость лекарств, а привели к их подорожанию", - отметил он.

По мнению Кушнирука, попытки повлиять на цены разбились о "непутевых и коррумпированных чиновников", прежде всего в Минздраве.

"Минздрав не обеспечил равного подхода к снижению цен - ответственность была переложена с производителей на аптеки и дистрибьюторов. От этого пострадали все. Кроме небольшой группы крупных производителей лекарств", - подчеркнул эксперт.

По его словам, Минздраву удалось лишь создать иллюзию действий из-за ограниченного перечня дешевых препаратов.

"Вместо реального снижения цен, Минздрав согласился на популистский шаг - уменьшить цену на 100 препаратов, которые сами же производители и выбрали. Это создало лишь видимость действий", - сказал он.

"Список препаратов для "снижения цен" - манипулятивный: туда включены преимущественно дешевые и второстепенные средства (вроде аскорбинки), не имеющие существенного влияния на расходы пациентов", - добавил Кушнирук.

Экономист также отметил, что отмена маркетинговых договоров не повлияла на стоимость лекарств, поскольку производители оставили свои отпускные цены неизменными.

"Запрет маркетинговых договоров не привел к снижению цен, поскольку производители не снизили свою отпускную цену. Это позволило им оставить всю "маркетинговые" бюджеты себе", - пояснил он.

Кушнирук сообщил, что компромиссная модель регулирования, разработанная участниками рынка, была отклонена Минздравом без объяснений. Вместо этого министерство презентовало новую версию, выгодную крупным производителям.

"Единственный способ снизить цену - это вернуть рыночные условия и конкуренцию. Минздрав же наоборот сделал все, чтобы разрушить конкуренцию и в ручном режиме распределить сверхприбыли конкретным производителям лекарств", - подытожил Кушнирук.

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Министерство здравоохранения Украины
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