Чиновники Кремля панічно бояться мобілізації і вже вивозять родини, - ЗМІ

Еліти РФ бояться мобілізації

Росіяни дедалі більше побоюються, що російський диктатор Володимир Путін незабаром може оголосити масштабну нову мобілізацію. Це може статися після після парламентських виборів, що відбудуться цими вихідними.

Цей страх поширюється й на чиновників Кремля та центрів вербування рерутів.

Вони останніми місяцями прагнуть відкрити рахунки в іноземних банках та перевести активи за кордон. Водночас заохочують друзів та родичів залишати Росію, свідчать документи, з якими ознайомилося Bloomberg News.

Хоча Путін заперечує мобілізацію, представник європейських служб безпеки заявив, що Росія готується призвати до армії ще 300000 чоловіків до кінця року.

Цього разу офіційного оголошення може не бути. Адже Кремль непомітно створив цифрову інфраструктуру для виклику людей до армії, водночас закривши потенційні шляхи втечі.

Підготовка до мобілізації у Росії

Кремль, ймовірно, зосередить мобілізаційні зусилля в регіонах, які демонструють найбільшу підтримку Путіна на виборах, вважає Катерина Шульманн, політолог з берлінського Центру Карнегі Росія Євразія.

Європейські урядовці кажуть, що Путін ще не прийняв остаточного рішення щодо мобілізації.



Мобілізація 2022 року спиралася на вручення паперових повідомлень призовникам. А тепер цифровий Єдиний військовий реєстр Росії автоматично пов'язаний з:

податковими службами,

базами даних поліції,

медичними картками,

реєстрами майна,

прикордонним контролем.

Згідно з оновленими правилами, електронна повістка юридично вважається доставленою через сім днів після її розміщення на онлайн-порталі, незалежно від того, чи відкрив її одержувач.

Автоматична заборона на виїзд набуває чинності на прикордонних пунктах одразу після публікації повідомлення, щоб запобігти виїзду людей з Росії.

Для тих, хто не з'явиться до центру працевлаштування протягом 20 днів, автоматичні штрафи блокуватимуть доступ до державних послуг: