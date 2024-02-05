Чиновники і не тільки. В Україні знешкодили мережу ФСБ, яка складалася з п'яти агентів

Деталі справи

За даними слідства, до вербування російською спецслужбою кожен із фігурантів був активним учасником прокремлівських груп у популярних месенджерах.

Таким чином вони потрапили в поле зору ФСБ, яка потім дистанційно залучила їх до співпраці.

Для комунікації з агентами їхній російський куратор створив кожному з них анонімний чат, з яких видаляли все прочитане листування.

Хто входив до агентурної мережі

Серед затриманих була чиновниця відділу однієї з міськрад Донецької області. Крім неї в області перебували ще двоє ворожих агентів - ексголова місцевого комунального підприємства та мешканка Краматорська.

Іншою учасницею ворожої групи виявилася інженер-технолог одного з оборонних підприємств Запоріжжя. Фігурантка "зливала" до ФСБ розвіддані щодо ремонту бойової техніки на виробничих потужностях заводу.

Ще одним російським агентом виявився чиновник транспортної компанії з Одеської області. За вказівкою російської спецслужби він збирав інформацію про можливу передачу позашляховиків на потреби ЗСУ.

Яку інформацію вони передавали окупантам

Зловмисники розвідували місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ на прифронтових територіях. Також фігуранти намагалися виявити склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами Сил оборони.

Крім того, їх цікавили геолокації та особливості роботи промислових потужностей, де ремонтують важке озброєння українських військ.

Фото: Затримання (facebook.com/SecurSerUkraine)

Разом із цим поплічники окупантів збирали відомості про наслідки ворожих прильотів та "верифікували" координати для нових ракетних атак РФ.

"Для конспірації учасники російської агентури діяли окремо один від одного, але були "підзвітні" єдиному куратору ворожої групи - кадровому співробітнику ФСБ. Його установчі дані вже відомі", - пише СБУ.

Що загрожує агентам ФСБ

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони, які вони використовували для листування з ФСБ.

Слідчі повідомили фігурантам про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення.

Правоохоронці шукають зрадників

Нещодавно правоохоронці у Вінниці затримали ворожого агітатора, який підтримував окупантів і заперечував убивства людей у Бучі Київської області.

Також у Миколаївській області спіймали ще одного поплічника росіян. Він "здавав" українців окупантам і допомагав загарбникам перевіряти місцевих жителів на блокпостах.