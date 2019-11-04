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Чиновники Белого дома отказались давать показания по делу об импичменте Трампа

Новости » В мире     04.11.2019 - 18:53
Чиновники Белого дома отказались давать показания по делу об импичменте Трампа
Иллюстративное фото (whitehouse.gov)

От дачи показаний отказался Джон Айзенберг, который поместил запись разговора Трампа и Зеленского в самую засекреченную систему Белого дома

Четыре чиновника Белого дома отказались в понедельник, 4 ноября, от дачи показаний в Конгрессе США по делу о расследовании импичмента президента Америки Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Показания относительно возможного давления со стороны Трампа на президента Украины Владимира Зеленского должны были дать главный юрист Совета национальной безопасности Джон Айзенберг, а также три чиновника административно-бюджетного управления.

"Нет причин вызывать свидетелей, чтобы проанализировать мои слова и значение", - написал Трамп в понедельник в своем Twitter.

Сообщается, что демократы были чрезвычайно заинтересованы в сведениях Джона Айзенеберга, который присутствовал во время телефонного разговора между Трампом и Зеленским 25 июля. По сведениям Александра Виндмана, Айзенберг перенес запись телефонного разговора в самую секретную компьютерную систему Белого дома.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Дональд Трамп выступил против дачи показаний осведомителя в деле по расследованию импичмента в письменной форме. По его словам, он должен давать показания лично. Ранее адвокат представителя разведки, чьи сведенья стали поводом для начала процедуры импичмента, заявил, что попытка раскрыть личность информатора может поставить под угрозу безопасность и его, и его семьи.

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Новости Украины импичментДональд ТрампСоединенные Штаты Америки
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