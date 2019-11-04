Чиновники Білого дому відмовилися давати свідчення у справі про імпічмент Трампа

Ілюстративне фото (whitehouse.gov)

Від дачі свідчень відмовився Джон Айзенберг, який помістив запис розмови Трампа і Зеленського в саму засекречену систему Білого дому

Чотири чиновники Білого дому відмовилися в понеділок, 4 листопада, від давання показань у Конгресі США у справі про розслідування імпічменту президента Америки Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters.

Показання щодо можливого тиску з боку Трампа на президента України Володимира Зеленського повинні були дати головний юрист Ради національної безпеки Джон Айзенберг, а також три чиновника адміністративно-бюджетного управління.

"Немає причин викликати свідків, щоб проаналізувати мої слова і значення", - написав Трамп в понеділок у своєму Twitter.

Повідомляється, що демократи були надзвичайно зацікавлені у відомостях Джона Айзенеберга, який був присутній під час телефонної розмови між Трампом і Зеленським 25 липня. За відомостями Олександра Виндмана, Айзенберг переніс запис телефонної розмови в саму секретну комп'ютерну систему Білого дому.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Дональд Трамп виступив проти дачі свідчень у справі інформатора з розслідування імпічменту письмовій формі. За його словами, він повинен давати свідчення особисто. Раніше адвокат представника розвідки, чиї відомості стали підставою для початку процедури імпічменту, заявив, що спроба розкрити особистість інформатора може поставити під загрозу безпеку і його, і його сім'ї.