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Чиновники администрации Путина лично контролируют "фильтрацию" в Украине, - Госдеп

Новина українською →
Вашингтон, Четверг 08 сентября 2022 03:13
Чиновники администрации Путина лично контролируют "фильтрацию" в Украине, - Госдеп Фото: штаб-квартира Госдепа США (wikimedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Члены администрации президента России лично контролируют и координируют фильтрационные лагеря для украинцев.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель во время брифінга

Он отметил, что Россия использует фильтрационные лагеря для допросов и насильственного вывоза украинских граждан.

"Нам также известно, что представители администрации президента России предоставляют списки украинцев, подлежащих фильтрации, и получают отчеты о масштабах и ходе операций", - заявил Патель.

Кремль считает операции по фильтрации критически важными для своих усилий по аннексии территорий Украины.

"Мы требуем, чтобы Россия немедленно прекратила фильтрационные операции и предоставила ООН, независимым наблюдателям, гуманитарным и правозащитным организациям доступ к этим фильтрационным местам", - заявил он.

И хотя Патель сказал, что "трудно переоценить страх и страдания, которые российская фильтрация вызывает у людей, вынужденных жить под контролем кремля", он не стал бы прямо называть эти действия "военным преступлением".

В то же время во время заседания Совбеза ООН постпред США Линда Томас-Гринфилд обвинили Москву в совершении военного преступления, насильственной депортации украинцев в Россию, и заявила, что США располагают информацией о том, что российские чиновники контролируют так называемые фильтрационные операции.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация создала не менее 20 фильтрационных лагерей, через которые проходят жители оккупированных территорий.

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