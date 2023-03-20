Чиновникам у Кремлі рекомендують відмовитись від Iphone
Співробітникам у Кремлі рекомендують відмовитись від Iphone. Все через те, що нібито техніка Apple схильна до зламу та шпіонажу зі сторони західних спеціалістів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Комерсант.
Таку вказівку чиновники отримали на семінарі на початку березня у Підмосков'ї. Їм порадили поміняти техніку від Apple на смартфони на базі Android, китайські аналоги або відчизняні продукти на базі системи "Аврора".
За їхніми словами, Кремль може закупити для співробітників нові телефони, або ж заборона стосуватиться тільки чиновників, котрі займаються внутрішньою політикою у регіональних адміністраціях.
РБК-Україна писало про те, що у російським чиновникам починають забороняти їхати за кордон, а жителі Росії тепер можуть опинитись у тюрмі за критику найманців "Вагнера".
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