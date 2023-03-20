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Чиновникам в Кремле рекомендуют отказаться от Iphone

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Украина, Понедельник 20 марта 2023 09:43
Чиновникам в Кремле рекомендуют отказаться от Iphone Фото: в Кремле решили запретить "айфоны" (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Сотрудникам в Кремле рекомендуют отказаться от iPhone. Все потому, что якобы техника Apple подвержена к взлому и шпионажу со стороны западных специалистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммерсантъ .

Такое указание чиновники получили на семинаре в начале марта в Подмосковье. Им посоветовали поменять технику от Apple на смартфоны на базе Android, китайские аналоги или отечественные продукты на базе системы "Аврора".

По их словам, Кремль может закупить для сотрудников новые телефоны, или же запрет каснется только чиновников, занимающихся внутренней политикой в ​​региональных администрациях.

РБК-Украина писала о том, что российским чиновникам начинают запрещать ехать за границу, а жители России теперь могут оказаться в тюрьме за критику наемников "Вагнера".

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