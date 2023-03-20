Чиновникам в Кремле рекомендуют отказаться от Iphone

Сотрудникам в Кремле рекомендуют отказаться от iPhone. Все потому, что якобы техника Apple подвержена к взлому и шпионажу со стороны западных специалистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммерсантъ .

Такое указание чиновники получили на семинаре в начале марта в Подмосковье. Им посоветовали поменять технику от Apple на смартфоны на базе Android, китайские аналоги или отечественные продукты на базе системы "Аврора". По их словам, Кремль может закупить для сотрудников новые телефоны, или же запрет каснется только чиновников, занимающихся внутренней политикой в ​​региональных администрациях.