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Чиновникам, депутатам та науковцям додали до пенсії тисячу гривень

Фото: чиновникам та депутатам індексували пенсії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні з 1 липня автоматично (без звернень пенсіонерів) індексовано на 19,7% пенсії деяким категоріям. Виплата перерахованих пенсій проводиться з липня у встановлені пенсіонерам дати

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України (ПФУ).

Перерахунок пенсій проведено 19 419 пенсіонерам, середній розмір підвищення - 1020,71 грн.

З них:

  • 16 989 пенсіонерам, яким пенсії призначено відповідно до закону"Про державну службу", в середньому виплати підвищено на 1046,70 грн;
  • 659 пенсіонерам до закону"Про статус народного депутата України", - на 1450,98 грн;
  • 1574 пенсіонерам до закону"Про службу в органах місцевого самоврядування" - на 634,89 грн;
  • 197 пенсіонерам до закону"Про наукову і науково-технічну діяльність" - на 422,51 грн.

Індексація пенсії

Нагадаємо, в Україні з 1 березня проведено індексацію пенсій та підвищено розміри мінімальних пенсій та пенсійних виплат окремим категоріям пенсіонерів. Розміри збільшення пенсії могли бути не менше ніж 100 і не більше 1500 гривень.

За даними ПФУ, всього з 1 березня перераховано 10,5 млн пенсій, середній розмір підвищення - 579,10 гривень.

Ця індексація торкнулася не всіх пенсіонерів. Своїм рішенням уряд вирішив провести індексацію чиновникам, депутатам та науковцям з 1 липня.

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