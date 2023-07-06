Чиновникам, депутатам та науковцям додали до пенсії тисячу гривень

В Україні з 1 липня автоматично (без звернень пенсіонерів) індексовано на 19,7% пенсії деяким категоріям. Виплата перерахованих пенсій проводиться з липня у встановлені пенсіонерам дати
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України (ПФУ).
Перерахунок пенсій проведено 19 419 пенсіонерам, середній розмір підвищення - 1020,71 грн.
З них:
Нагадаємо, в Україні з 1 березня проведено індексацію пенсій та підвищено розміри мінімальних пенсій та пенсійних виплат окремим категоріям пенсіонерів. Розміри збільшення пенсії могли бути не менше ніж 100 і не більше 1500 гривень.
За даними ПФУ, всього з 1 березня перераховано 10,5 млн пенсій, середній розмір підвищення - 579,10 гривень.
Ця індексація торкнулася не всіх пенсіонерів. Своїм рішенням уряд вирішив провести індексацію чиновникам, депутатам та науковцям з 1 липня.