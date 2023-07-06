RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Чиновникам, депутатам и ученым добавили к пенсии тысячу гривен

Фото: чиновникам и депутатам индексировали пенсии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине с 1 июля автоматически (без обращений пенсионеров) индексированы на 19,7% пенсии по некоторым категориям. Выплата перерассчитанных пенсий производится с июля в установленные пенсионерам даты

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины ( ПФУ ).

Перерасчет пенсий проведен 19 419 пенсионерам, средний размер повышения – 1020,71 грн.

Из них:

  • 16 989 пенсионерам, которым пенсии назначены в соответствии с законом "О государственной службе", в среднем выплаты повышены на 1046,70 грн;
  • 659 пенсионерам в закон "О статусе народного депутата Украины" - на 1450,98 грн;
  • 1574 пенсионерам в закон "О службе в органах местного самоуправления" - на 634,89 грн;
  • 197 пенсионерам в закон "О научной и научно-технической деятельности" - на 422,51 грн.

Индексация пенсии

Напомним, в Украине с 1 марта проведена индексация пенсий и повышены размеры минимальных пенсий и пенсионных выплат отдельным категориям пенсионеров. Размеры увеличения пенсии могли быть не менее 100 и не более 1500 гривен.

По данным ПФУ, всего с 1 марта перечислено 10,5 млн пенсий, средний размер повышения - 579,10 гривен.

Эта индексация затронула не всех пенсионеров. Своим решением правительство решило провести индексацию чиновникам, депутатам и ученым с 1 июля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсионный фонд УкраиныПенсия в Украине