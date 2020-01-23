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Чиновника "Укроборонпрома" задержали на взятке

Новости » Политика     23.01.2020 - 17:44
Чиновника "Укроборонпрома" задержали на взятке
Фото с места задержания чиновника (ssu.gov.ua)

Чиновник за взятку обещал ускорить процесс передачи помещения в 500 квадратных метров в аренду

Служба безопасности Украины задержала на взятке чиновника государственного завода "Генератор", который находится под управлением "Укроборонпрома". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сообщается, что начальник юридического отдела предприятия требовал 2 тысячи долларов от предпринимателя.

"Начальник юридического отдела предприятия требовал от частного предпринимателя 2 тысячи долларов. Чиновник обещал коммерсанту ускорить согласование разрешительной документации на передачу в аренду 500 квадратных метров помещения завода под цех по производству мебели. Посредниками в сделке выступили экс-начальник отдела аренды предприятия и знакомый руководителя юротдела", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали юриста на территории предприятия во время получения всей суммы взятки.

Силовики открыли уголовное дело по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что компанию-фигуранта схемы в Минобороны признали банкротом. Компания фигурировала в расследовании коррупционных действий должностных лиц Министерства обороны, в результате которых госбюджету был нанесен ущерб в особо крупных размерах.

Также РБК-Украина писало, что Украина ухудшила показатели в рейтинге восприятия коррупции. По сравнению с 2018 годом Украина потеряла два балла.

Компанию-фигуранта схемы в Минобороны признали банкротом Украина ухудшила показатели в рейтинге восприятия коррупции
Новости Украины коррупцияУкроборонпром
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