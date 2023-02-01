UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чиновника Одеської ОВА затримали за підозрою в хабарництві, - ЗМІ

Фото: чиновника Одеської ОВА затримали за підозрою в хабарництві (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Правоохоронці затримали співробітника Одеської обласної військової адміністрації (ОВА). Його підозрюють у хабарництві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на місцеве видання "Думська".

За даними журналістів, мова йде про співробітника департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВА.

"Наручники на чиновника наділи оперативники СБУ. Зараз у будівлі адміністрації на проспекті Шевченка проходять слідчі дії", - пише видання, посилаючись на власні джерела в прокуратурі.

Нагадаємо, що сьогодні Україну накрила хвиля масових обшуків у посадовців різних держструктур, також таких осіб як олігарх Ігор Коломойський та екс-глава МВС Арсен Аваков.

Також стало відомо, що правоохоронці прийшли з обшуками до в. о. голови податкової столичної служби, її підозрюють у багатомільйонних тіньових схемах на понад 15 мільярдів гривень.

Крім того, колишньому директору Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони оголосили підозру за розтрату державних коштів у розмірі понад 100 млн гривень.

Всі подробиці щодо сьогоднішніх обшуків в країні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниОдесаЗадержание