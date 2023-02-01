Чиновника Одеської ОВА затримали за підозрою в хабарництві, - ЗМІ

За даними журналістів, мова йде про співробітника департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВА.

"Наручники на чиновника наділи оперативники СБУ. Зараз у будівлі адміністрації на проспекті Шевченка проходять слідчі дії", - пише видання, посилаючись на власні джерела в прокуратурі.

Нагадаємо, що сьогодні Україну накрила хвиля масових обшуків у посадовців різних держструктур, також таких осіб як олігарх Ігор Коломойський та екс-глава МВС Арсен Аваков.

Також стало відомо, що правоохоронці прийшли з обшуками до в. о. голови податкової столичної служби, її підозрюють у багатомільйонних тіньових схемах на понад 15 мільярдів гривень.

Крім того, колишньому директору Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони оголосили підозру за розтрату державних коштів у розмірі понад 100 млн гривень.

Всі подробиці щодо сьогоднішніх обшуків в країні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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