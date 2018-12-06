Посадовця МСЕК Києва та експерта комісії Міноборони затримали за вимагання хабарів з учасників АТО

Фото: затримання посадовців на хабарі (kyiv.gp.gov.ua)

У посадовців виявили понад 20 папок із документами Бійців АТО, з яких вимагали гроші за оформлення інвалідності

Служба безпеки України затримала голову Центрального МСЕК № 1 Київського міського центру медико-соціальної експертизи та лікаря-експерта відділу експертизи Центральної військово-лікарської комісії Міноборони за вимагання хабарів з учасників АТО. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на СБУ.

Повідомляється, що посадовці вимагали з учасників антитерористичної операції гроші за отримання відповідних груп інвалідності. Обох правоохоронці затримали на робочих місцях після отримання понад 42 тис. гривень від учасника АТО, який отримав тяжке поранення ноги.

"Під час санкціонованих слідчих дій за місцями роботи та проживання зловмисників правоохоронці виявили понад 20 папок з документами бійців АТО, до кожної з яких було прикріплено конверт з грошима. Загальна сума вилученої валюти еквівалентна понад 130 тисячам доларів", - зазначає СБУ.

Фото: затримання посадовців на хабарі (kyiv.gp.gov.ua)

Затриманим посадовцям готується повідомлення про підозру за фактом отримання хабара у великому розмірі службовою особою (за ч. 3 ст. 368 ККУ). Також готується клопотання до суду щодо обрання їм запобіжного заходу.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України нещодавно на хабарі в 1,5 тис. доларів викрили начальника структурного підрозділу Головного управління Держгеокадастру в Херсонській області.