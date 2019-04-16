Чиновника "Киевоблэнерго" задержали на взятке

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили на взятке руководителя одного из региональных подразделений ПАО "Киевоблэнерго". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник совместно с руководителем частной компании, занимающейся электромонтажными работами, требовали деньги от предпринимателей. За различные суммы взятки злоумышленники обещали представителям коммерческих структур ускорить процесс подписания договоров на поставку электроэнергии.

Фото: задержание взяточника (ssu.gov.ua)

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства должностным лицом и его сообщником восьмидесяти семи тысяч гривен от частного предпринимателя. Правоохранители задержали обоих фигурантов дела в одном из городов Киевской области после получения всей суммы взятки и передачи подписанного договора.

В рамках открытого уголовного производства задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

РБК-Украина писало, что следователи Государственного бюро расследований (ГБР) вместе с работниками Нацполіції задержали начальника отделения Мукачевского пограничного отряда Западного регионального управления при получении взятки.

Ранее сообщалось, что СБУ уличила в систематических взятках заместителя начальника отдела Управления превентивной деятельности ГУ Национальной полиции в Киеве.