В Закарпатской обл. на взятке задержали начальника пограничного отряда

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Подозреваемый пропускал граждан через границу без соответствующих документов

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) вместе с работниками Нацполиции задержали начальника отделения Мукачевского пограничного отряда Западного регионального управления при получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В ГБР рассказали, что по предварительной информации, начальник отделения пограничного отряда использовал схему перенаправления граждан через контрольно-пропускной пункт границы Украины без специальных таможенных и пограничных оформлений.

"Задержали чиновника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время получения части неправомерной выгоды в сумме 200 евро.

Ранее он уже получил 4000 гривен", - сообщили в ГБР.

Подозреваемому готовится подозрение по ч.3 ст. 368 (Получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Ему грозит срок лишения свободы от 5 до 10 лет.

Ранее РБК-Украина сообщало, что СБУ в Киеве задержала на взятке подполковника полиции. За различные суммы чиновник способствовал выдаче разрешительных документов на приобретение, ношение и хранение оружия вне установленного законом порядка.