Посадовця "Київобленерго" затримали на хабарі

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили на хабарі керівника одного з регіональних підрозділів ПАТ "Київобленерго". Про це повідомиляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець спільно з керівником приватної компанії, що займається електромонтажними роботами, вимагали гроші від підприємців. За різні суми хабаря зловмисники обіцяли представникам комерційних структур прискорити процес підписання договорів на постачання електроенергії.

Фото: затримання хабарника (ssu.gov.ua)

Співробітники СБУ задокументували факт вимагання посадовцем та його спільником вісімдесяти семи тисяч гривень від приватного підприємця. Правоохоронці затримали обох фігурантів справи в одному з міст Київської області після отримання всієї суми хабара та передачі підписаного договору.

У межах відкритого кримінального провадження затриманим оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

РБК-Україна писало, що слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) разом з працівниками Нацполіції затримали начальника відділення Мукачівського прикордонного загону Західного регіонального управління при одержанні хабаря.

Раніше повідомлялося, що СБУ викрила в систематичних хабарях заступника начальника відділу Управління превентивної діяльності ГУ Національної поліції в Києві.