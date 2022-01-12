Чиновника КГГА задержали во время получения "отката" на 4 млн гривен

Правоохранители разоблачили масштабную схему хищения денег, которые выделялись КГГА для оплаты работ по капитальному ремонту парков и скверов. Как выяснилось, к ней причастен заместитель начальника управление капитальных вложений КО "Киевзеленстрой".

Чиновника задержали во время получения почти 1,7 млн ​​гривен. Ранее была задокументирована передача им еще 2,4 млн гривен. Вместе с ним задержали и посредника, который обеспечивал реализацию преступной схемы.

В ГБР выяснили, что чиновник вымогал у коммерческих структур взятки за обеспечение их побед в соответствующих тендерных торгах.