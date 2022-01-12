Чиновника КМДА затримали під час отримання "відкату" на 4 млн гривень

Правоохоронці затримали у Києві керівника одного з комунальних підприємств Київської державної міської адміністрації (КМДА). Його викрили у вимаганні "відкату" у розмірі 4 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.
Правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання грошей, які виділялися КМДА для оплати робіт з капітального ремонту парків та скверів. Як з'ясувалося, до неї причетний заступник начальника управління капітальних вкладень КО "Київзеленбуд".
Чиновника затримали під час отримання майже 1,7 млн гривень. Раніше було задокументовано передачу їм ще 2,4 млн гривень. Разом із ним затримали і посередника, який забезпечував реалізацію злочинної схеми.
У ДБР з'ясували, що чиновник вимагав у комерційних структур хабарі за забезпечення їх перемог у відповідних тендерних торгах.
Нагадаємо, у Харківі на хабарі попався інспектор Укртрансбезпеки. Він продавав посвідчення водія без відвідування автошколи та складання іспитів.