ru ua
Ср, 22 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Продавал водительские права: в Харькове задержали на взятке инспектора Укртрансбезопасности

Новина українською →
Харьков, Среда 22 декабря 2021 16:37
Продавал водительские права: в Харькове задержали на взятке инспектора Укртрансбезопасности Фото: чиновник в Харькове брал взятку за оформление водительских прав (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

В Харькове на взятке попался инспектор Укртрансбезопасности. Он продавал водительские удостоверения без посещения автошколы и сдачи экзаменов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

По данным следствия, 36-летний чиновник за почти 10 тысяч гривен предлагал желающим получить водительское удостоверение. Он уверял "клиентов", что может договориться с сотрудниками Территориальных сервисных центров МВД Украины, руководителями лицензионных автошкол и медработниками.

Поймали инспектора во время получения взятки. Ему сообщено о подозрении. За такое преступление злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Фото: на взятке поймали инспектора Укртрансбезопасности (mvs.gov.ua)

Напомним, в Житомирской области Государственное бюро расследований разоблачило масштабную схему незаконной приватизации 1,2 тыс. гектаров земли на более 74 млн гривен. В организации "схемы" подозревают госслужащих.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Водительские права
NEWS
Грозят ли Украине веерные отключения света: ответ Минэнерго
Грозят ли Украине веерные отключения света: ответ Минэнерго
DAILY
Стена безопасности. Как Украина хочет отгородиться от Беларуси и что может этому помешать
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Стена безопасности. Как Украина хочет отгородиться от Беларуси и что может этому помешать