У чиновника з ДМСУ хочуть конфіскувати "Гелендваген" за понад 5,6 млн гривень: подробиці

Зазначається, що сьогодні прокурором заявлено позов до Вищого антикорупційного суду щодо визнання необґрунтованими активів на суму 5,6 млн гривень і стягнення їх у дохід держави, які формально належать матері, але фактично використовуються начальником одного з відділів Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що мати посадовця міграційної служби у 2023 році придбала автомобіль Mercedes Benz G400 D вартістю понад 5,6 млн грн, не маючи достатніх законних доходів для придбання та не маючи водійського посвідчення.

Водночас фактично вказаною машиною користувався посадовець та його близькі особи. Тому прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з начальника відділу вказаного активу в дохід держави, законність походження якого викликає обґрунтований сумнів.