У чиновника из ГМСУ хотят конфисковать "Гелендваген" за более чем 5,6 млн гривен: подробности

Отмечается, что сегодня прокурором заявлен иск в Высший антикоррупционный суд о признании необоснованными активов на сумму 5,6 млн гривен и взыскании их в доход государства, которые формально принадлежат матери, но фактически используются начальником одного из отделов Главного управления Государственной миграционной службы в Одесской области.

Правоохранители установили, что мать чиновника миграционной службы в 2023 году приобрела автомобиль Mercedes Benz G400 D стоимостью более 5,6 млн грн, не имея достаточных законных доходов для приобретения и не имея водительского удостоверения.

В то же время фактически указанной машиной пользовался чиновник и его близкие лица. Поэтому прокурор обратился в суд с иском о взыскании с начальника отдела указанного актива в доход государства, законность происхождения которого вызывает обоснованное сомнение.