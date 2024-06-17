У чиновника из ГМСУ хотят конфисковать "Гелендваген" за более чем 5,6 млн гривен: подробности

Правоохранители хотят конфисковать автомобиль Mercedes Benz G400 D, который принадлежит начальнику одного из отделов ГМС в Одесской области. Он стоит более чем 5,6 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру .
Отмечается, что сегодня прокурором заявлен иск в Высший антикоррупционный суд о признании необоснованными активов на сумму 5,6 млн гривен и взыскании их в доход государства, которые формально принадлежат матери, но фактически используются начальником одного из отделов Главного управления Государственной миграционной службы в Одесской области.
Правоохранители установили, что мать чиновника миграционной службы в 2023 году приобрела автомобиль Mercedes Benz G400 D стоимостью более 5,6 млн грн, не имея достаточных законных доходов для приобретения и не имея водительского удостоверения.
В то же время фактически указанной машиной пользовался чиновник и его близкие лица. Поэтому прокурор обратился в суд с иском о взыскании с начальника отдела указанного актива в доход государства, законность происхождения которого вызывает обоснованное сомнение.
Стоит отметить, что это не первый случай, когда представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры занимаются поиском активов, законность приобретения которых чиновники не могут доказать.
Поэтому в подобных случаях подается иск в суд о конфискации. К примеру, в прошлом году прокуратура подала иск в Высший антикоррупционный суд о конфискации квартиры у руководителя Винницкого военкомата.
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