Чиновника адміністрації Трампа звинувачують у хабарі: подробиці справи

Том Гоман, який працював за президента Дональда Трампа ключовим виконавцем імміграційної політики, нібито отримав 50 тисяч доларів від агента ФБР під прикриттям. Джерела стверджують, що в обмін на гроші Гоман обіцяв державні контракти, пов'язані з імміграцією.

Він контролював кампанію адміністрації Трампа з масових депортацій і забезпечував виконання наказів президента у сфері імміграційної безпеки.

Закриття розслідування та офіційна позиція

Директор ФБР Каш Патель і заступник генпрокурора Тодд Бланш підтвердили, що розслідування ретельно вивчено, доказів злочину не виявлено, і справу закрито.

Представники Білого дому підкреслили, що Гоман продовжує виконувати державні функції та підтримувати ініціативи президента, спрямовані на посилення контролю над імміграцією.

Політичне підґрунтя

Розслідування почалося в серпні 2024 року, ближче до кінця президентства Джо Байдена, і деякі чиновники розцінювали його як прояв "глибинної держави", що використовує ресурси Мін'юсту для тиску на союзників Трампа. Гоман був помітною фігурою в адміністрації, опікуючись стратегією щодо депортацій і впровадженням імміграційних ініціатив Трампа.

Діяльність Гомана і вплив на імміграцію

До роботи з Трампом Гоман обіймав посади в імміграційній службі при Обамі. Він керував консалтинговим бізнесом, допомагаючи компаніям отримувати державні контракти з імміграції.

За Трампа його роль була критичною для реалізації політики адміністрації, включно з контролем за нелегальною міграцією та забезпеченням виконання імміграційних розпоряджень президента.