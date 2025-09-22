Чиновника администрации Трампа обвиняют во взятке: подробности дела

Том Гоман, работавший при президенте Дональда Трампа ключевым исполнителем иммиграционной политики, якобы получил 50 тысяч долларов от агента ФБР под прикрытием. Источники утверждают, что в обмен на деньги Гоман обещал государственные контракты, связанные с иммиграцией.

Он контролировал кампанию администрации Трампа по массовым депортациям и обеспечивал исполнение приказов президента в сфере иммиграционной безопасности.

Закрытие расследования и официальная позиция

Директор ФБР Каш Патель и заместитель генпрокурора Тодд Бланш подтвердили, что расследование тщательно изучено, доказательств преступления не выявлено и дело закрыто.

Представители Белого дома подчеркнули, что Гоман продолжает выполнять государственные функции и поддерживать инициативы президента, направленные на усиление контроля над иммиграцией.

Политическая подоплека

Расследование началось в августе 2024 года, ближе к концу президентства Джо Байдена, и некоторые чиновники расценивали его как проявление "глубинного государства", использующего ресурсы Минюста для давления на союзников Трампа. Гоман был видной фигурой в администрации, занимаясь стратегией по депортациям и внедрением иммиграционных инициатив Трампа.

Деятельность Гомана и влияние на иммиграцию

До работы с Трампом Гоман занимал должности в иммиграционной службе при Обаме. Он управлял консалтинговым бизнесом, помогая компаниям получать государственные контракты по иммиграции.

При Трампе его роль была критической для реализации политики администрации, включая контроль за нелегальной миграцией и обеспечение выполнения иммиграционных распоряжений президента.