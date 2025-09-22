Чиновника адміністрації Трампа звинувачують у хабарі: подробиці справи

Закрите розслідування корупційної схеми в Міністерстві юстиції США за участю колишнього інспектора імміграційної служби Томаса Гомана завершилося без висунення звинувачень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агентства Reuters.

Том Гоман, який працював за президента Дональда Трампа ключовим виконавцем імміграційної політики, нібито отримав 50 тисяч доларів від агента ФБР під прикриттям. Джерела стверджують, що в обмін на гроші Гоман обіцяв державні контракти, пов'язані з імміграцією.

Він контролював кампанію адміністрації Трампа з масових депортацій і забезпечував виконання наказів президента у сфері імміграційної безпеки.

Закриття розслідування та офіційна позиція

Директор ФБР Каш Патель і заступник генпрокурора Тодд Бланш підтвердили, що розслідування ретельно вивчено, доказів злочину не виявлено, і справу закрито.

Представники Білого дому підкреслили, що Гоман продовжує виконувати державні функції та підтримувати ініціативи президента, спрямовані на посилення контролю над імміграцією.

Політичне підґрунтя

Розслідування почалося в серпні 2024 року, ближче до кінця президентства Джо Байдена, і деякі чиновники розцінювали його як прояв "глибинної держави", що використовує ресурси Мін'юсту для тиску на союзників Трампа. Гоман був помітною фігурою в адміністрації, опікуючись стратегією щодо депортацій і впровадженням імміграційних ініціатив Трампа.

Діяльність Гомана і вплив на імміграцію

До роботи з Трампом Гоман обіймав посади в імміграційній службі при Обамі. Він керував консалтинговим бізнесом, допомагаючи компаніям отримувати державні контракти з імміграції.

За Трампа його роль була критичною для реалізації політики адміністрації, включно з контролем за нелегальною міграцією та забезпеченням виконання імміграційних розпоряджень президента.