Чиновника администрации Трампа обвиняют во взятке: подробности дела

Закрытое расследование коррупционной схемы в Министерстве юстиции США с участием бывшего инспектора иммиграционной службы Томаса Гомана завершилось без предъявления обвинений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.

Том Гоман, работавший при президенте Дональда Трампа ключевым исполнителем иммиграционной политики, якобы получил 50 тысяч долларов от агента ФБР под прикрытием. Источники утверждают, что в обмен на деньги Гоман обещал государственные контракты, связанные с иммиграцией.

Он контролировал кампанию администрации Трампа по массовым депортациям и обеспечивал исполнение приказов президента в сфере иммиграционной безопасности.

Закрытие расследования и официальная позиция

Директор ФБР Каш Патель и заместитель генпрокурора Тодд Бланш подтвердили, что расследование тщательно изучено, доказательств преступления не выявлено и дело закрыто.

Представители Белого дома подчеркнули, что Гоман продолжает выполнять государственные функции и поддерживать инициативы президента, направленные на усиление контроля над иммиграцией.

Политическая подоплека

Расследование началось в августе 2024 года, ближе к концу президентства Джо Байдена, и некоторые чиновники расценивали его как проявление "глубинного государства", использующего ресурсы Минюста для давления на союзников Трампа. Гоман был видной фигурой в администрации, занимаясь стратегией по депортациям и внедрением иммиграционных инициатив Трампа.

Деятельность Гомана и влияние на иммиграцию

До работы с Трампом Гоман занимал должности в иммиграционной службе при Обаме. Он управлял консалтинговым бизнесом, помогая компаниям получать государственные контракты по иммиграции.

При Трампе его роль была критической для реализации политики администрации, включая контроль за нелегальной миграцией и обеспечение выполнения иммиграционных распоряжений президента.