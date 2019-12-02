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Чиновник Тернопольской райадминистрации попался на взятке

Новости » Происшествия     02.12.2019 - 20:27
Чиновник Тернопольской райадминистрации попался на взятке
Фото: задержание на взятке (npu.gov.ua)

Чиновник требовал 4,2 тыс. долларов за утверждение строительных паспортов застройки земельного участка

В понедельник, 2 декабря, сотрудники полиции задержали руководителя одного из отделов Тернопольской районной государственной администрации во время получения части взятки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Как сообщает, чиновник требовал от гражданина взятку за утверждение строительных паспортов застройки земельного участка и декларации о начале выполнения строительных работ. Гражданин должен был передать чиновнику 4,2 тысячи долларов "вознаграждения".

Правоохранители задокументировали факт передачи и получения части взятки в 1,5 тыс. долларов, которые они изъяли в служебном кабинете чиновника.

Действия должностного лица подпадают под признаки уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).

Напомним, ГБР сообщило о подозрении в злоупотреблении служебным положением главному государственному инспектору отдела таможенного оформления поста "Краковец". Таможенник нанес ущерб государству в 1,93 млн гривен.

Также сообщалось, что ГБР разоблачило коррупционную схему в Службе безопасности Украины. В частности, руководство одного из департаментов СБУ требовали от 20 до 300 тыс. грн взятки от предпринимателей за обещания не составлять протокол о выявленных нарушениях.

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Новости Украины взяткаЗадержаниеТернопольская область
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